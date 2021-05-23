Son dakika Beşiktaş haberi: Ahmet Nur Çebi resmen açıkladı! Atiba kalacak mı? (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Icrypex sahasında Anadolu Efes'e 96-66 mağlup oldu. Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi biten Atiba'yla ilgili de demeç veren Çebi, "Atiba canı istediği güne kadar burda kalır, sözleşme konuşmamıza gerek yok. Bir gün başkan adayı olursa seçimi de kaybedebiliriz" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)