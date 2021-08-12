Molde Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu

Son dakika Molde Trabzonspor maçı haberleri: UEFA Konferans Ligi 3. tur rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Molde ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer normal süresi 1-1 berabere biten zorlu karşılaşmada Norveç ekibini penaltı atışları ile eledi ve play-off turunda Roma'nın rakibi oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, " Eleştirileri tabii ki alacağız ama ben Serkan'ın bugünkü performansından oldukça memnunum" dedi. (TS spor haberleri)