Levent Tüzemen'den Torrent'e sert sözler!

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı ekip maçı ilk yarıda yediği gollerle 2-0 kaybetti . A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Domenec Torrent'i sert sözlerle eleştirdi. Tüzemen, "Feghouli'yi oynatmasan da Konya'ya getirmek zorundasın. İdmanda Feghouli kötüymüş ama Berkan bugün hiç koşmadı. Torrent'in gözünde yetenekli değil koşan oyuncu yeterli herhalde. Sen teknik direktör olarak maçtan sonra gülüyorsun marifetmiş gibi." dedi.