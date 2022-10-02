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Web Tv Video Levent Tüzemen'den Mauro Icardi için flaş sözler! "Falcao'ya benziyor"
Levent Tüzemen'den Mauro Icardi için flaş sözler!

Levent Tüzemen'den Mauro Icardi için flaş sözler! "Falcao'ya benziyor"

02.10.2022 | 13:29

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, sarı-kırmızılıların yeni transferi Mauro Icardi ile ilgili "Icardi şu an Arjantin'de. Icardi transferini şov transferi olarak görüyorum. Abdurrahim Albayrak'ın Falcao transferine benziyor. Gövdeli ama sorunlu bir transfer olduğunu görüyoruz" yorumunu yaptı. (GS spor haberi)

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