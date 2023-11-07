Kim Milyoner Olmak İster'de 2 joker kullandıran futbol sorusu

ATV'nin fenomen ve sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde futbol detayı dikkat çekti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada, genç yarışmacıya "Hangi iki ünlü futbol takımı arasında oynanacak bir lig maçını yerinde izlemek için gitmeniz gereken ülke İskoçya’dır?" sorusu aktarıldı. Söz konusu yarışmacı, soruyu yanıtlamak için için 2 joker hakkını kullandı. İşte o anlar...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Hangi iki ünlü futbol takımı arasında oynanacak bir lig maçını yerinde izlemek için gitmeniz gereken ülke İskoçya'dır?" sorusu soruldu.

Genç yarışmacı, bu sorunun yanıtı için önce seyirciye sorma jokerini, daha sonrasında ise telefon jokerini kullandı.

Hangi iki ünlü futbol takımı arasında oynanacak bir lig maçını yerinde izlemek için gitmeniz gereken ülke İskoçya'dır?

A: Liverpool - Everton

B: Glasgow Rangers - Celtic

C: Bayer Leverkusen - Bayern Münih

D: Real Madrid - Barcelona

Doğru cevap: B