İşte 5. Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) tanıtım filmi | İZLE

Afyonkarahisar'da 5'incisi 3-4 Eylül'de düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) turnuva finalinin tanıtım filmi yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Afyon'da bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Afyon'da konuyla ilgili yaptığı konuşmada, "Afyonkarahisar, himayemizde 4 yıldır Dünya Motokros Şampiyonası'nda yüz binlerce yerli ve yabancı konuğu burada misafir ediyor. Bu önemli organizasyon aracılığıyla Afyonkarahisar ve Türkiye'nin tanıtımına, turizme ve ekonomiye katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. İşte ilgi ve merakla takip edilen 5. Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım filmi...