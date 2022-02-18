İsmail Kartal ve Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe - Slavia Prag maçı sonrası konuştu!

UEFA Konferans Ligi play-off mücadelesinde Fenerbahçe evinde Slavia Prag'ı ağırladı. Temsilcimiz ilk maçta 3-2 mağlup oldu. Maçın sonunda Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve Ferdi Kadıoğlu basın toplantısı düzenledi. Ferdi, "Taraftarlarımızın bugün bana gösterdiği destekten dolayı onlara minnettarım. Kontratımla ilgili konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe'ye odaklıyım." dedi. İsmail Kartal ise "Her şey bitmedi. Orada da bu takımı yenebileceğimizi ve bu turu geçebileceğimizi düşünüyoruz. Bunu soyunma odasında da konuştuk. Taraftarımızın bize destek olması lazım. Bu zor günlerde, birlik olursak başarılı olabiliriz. Bu duruma gerçekten çok üzülüyorum. Taraftarlarımızdan bu akşam için de özür diliyoruz ama onların mutlu olması için inanın çok çalışıyoruz." açıklamalarında bulundu. | Fenerbahçe Haberleri (FB spor haberi)