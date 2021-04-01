Hıncal Uluç'tan Halil Umut Meler yorumu! "Türk futbolunda dönüm noktasıdır"

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş Fenerbahçe'yi ağırlamış ve maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, hakem Halil Umut Meler için "Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Bir daha kendisini Beşiktaş’ın maçlarında görmek istemiyoruz." açıklaması yapmıştı. Siyah-beyazlıların 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça da Halil Umut Meler atandı. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç da bu atamayla ilgili konuştu. Uluç, "Türk futbolunda bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.