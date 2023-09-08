Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Depremzede çocuklara umut olacak!

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki unutulmaz Türkiye - İsviçre maçında forma giyen futbolcular, depremzedeler için sahaya çıkacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak olan karşılaşma öncesi dönemin A Milli Futbol Takımı'mızın kalesini koruyan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Organizasyonunu deprem bölgesindeki çocuklar için umut olacağının altını çizen Demirel, "Depremden sonra oradaki insanları hayata tekrar bağlamak için onlara yardım etmemiz gerek." diye ekledi.