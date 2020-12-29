"Hakan Arslan'a o telefonu kim verdi?"

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş - Sivasspor maçına, taç kararı damga vurdu. Siyah-beyazlıların bulduğu ilk golde topun taç çizgisini geçip geçmediği oldukça tartışıldı. VAR gol kararını iptal etmezken, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Sivassporlu Hakan Arslan, maçın hakemi Arda Kardeşler'e telefondan pozisyonu izletmek istedi. Bunun üzerine Hakan çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Yaşanan olayları değerlerndiren A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar, asıl sorumlunun Hakan Arslan'a o telefonu veren kişi olduğunu belirtti.