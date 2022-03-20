GAZİANTEP GALATASARAY CANLI İZLE | Gaziantep - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Galatasaray'ın ilk 11'i...
Gaziantep Galatasaray CANLI İZLE | Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'nin konuğu oluyor. Sarı kırmızılı ekip son olarak ligin 29. haftasında Beşiktaş'ı evinde mağlup etmişti. Zorlu mücadele 20 Mart Pazar günü saat 16:00'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Gaziantep - Galatasaray maçını CANLI izle...