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Web Tv Video Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş Fernando Muslera açıklaması!
Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş Fernando Muslera açıklaması!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş Fernando Muslera açıklaması!

21.02.2024 | 21:41

Temsilcimiz Galatasaray, sahasında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. Bu kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda özellikle Buruk'un, Fernando Muslera'nın transfer durumuyla ilgili sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

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