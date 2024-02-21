Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş Fernando Muslera açıklaması!

Temsilcimiz Galatasaray, sahasında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. Bu kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda özellikle Buruk'un, Fernando Muslera'nın transfer durumuyla ilgili sözleri gündem oldu. İşte detaylar...