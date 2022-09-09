GALATASARAY HABERLERİ | Selim Soydan'dan flaş Fatih Terim açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan, A Spor'da katıldığı programda flaş açıklamalarda bulundu. Fatih Terim hakkında da konuşan Soydan, "Fatih Terim'in Galatasaray'da görev yaptığı bir dönemde aldığı cezadan sonra sarı-kırmızılı 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak, "Fatih'e ceza verin de kurtulalım"." dediklerini söyledi. Tecrübeli spor insanı, "Ben bunların kim olduğunu öğrendim ama kim olduğunu söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...