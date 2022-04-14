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Web Tv Video GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan flaş Domenec Torrent değerlendirmesi
GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan flaş Domenec Torrent değerlendirmesi

GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan flaş Domenec Torrent değerlendirmesi

14.04.2022 | 20:51

Galatasaray haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, sarı kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent'i eleştirdi. Uluç, "Domenec Torrent oyunu okumayı bilmiyor. Ya da geç okuyor ve müdahalesi geç kalıyor. Bundan dolayı oyuna kimi sokup kimi çıkartacağını bilmiyor. Bazen oyuna aldığı doğru, çıkardığı ise yanlış." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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