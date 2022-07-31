GALATASARAY HABERLERİ | Dursun Özbek'e tarihi yetki!

Son dakika haberleri... Dursun Özbek ve yönetiminin, Galatasaray Adası, Kemerburgaz ve Florya arazisine yönelik yetki talebi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda oy çokluğu ile kabul edildi. Özbek oylamanın ardından yaptığı konuşmada, "Ben diyorum ki, geçmişten gelen idari ibrasızlık yükünü sırtımızdan atalım. Bence bugünkü genel kurulun iradesi, geçmişteki idari ibrasızlık yüklerini sildi. Artık önümüzde beyaz bir sayfa var. Genel kurulun iradesi bugünden sonra bunu yok sayacak diye düşünüyorum, hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.