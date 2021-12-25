GALATASARAY HABERİ: Hıncal Uluç'tan Necati Ateş ve Selçuk İnan'a flaş sözler! "Kuklalığı kabul ettiler" (GS spor haberi)

Galatasaray'da cezası devam eden teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda kulübenin başında Selçuk İnan ve Necati Ateş duruyor. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Terim'in yardımcıları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Flaş ifadeler kullanan Uluç, "Futbolcu yardımcı antrenöre nasıl inansın? Necati Ateş'te Selçuk İnan'da Fatih Terim'in kuklalığını kabul etti. Terim, Selçuk'un itibarını da yok etti ama emrine girdi. Selçuk ve Necati sizin takımınız ne yaptı da oyuncular değişecek diyorsunuz?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)