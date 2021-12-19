Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı!

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev derbi 2-2 berabere tamamlandı. Maçın 12. dakikasında Beşiktaşlı Cyle Larin ve Fenerbahçeli Diego Rossi arasında yaşanan pozisyonda top Larin'in eline çarptı ve hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını işaret etti. VAR, Aydınus'u pozisyonu izlemesi için çağırmadı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "İki futbolcu mücadeleye çıkıyor. Rossi kafayla topu aşırtmak istiyor ve top yakın mesafeden Larin'in koluna geliyor. Yakın mesafeden bir şey yapamazsın." dedi. | Fenerbahçe-Beşiktaş haberleri (FB-BJK spor haberi)