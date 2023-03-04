FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Arda Güler'e uyarı! "Sakın düşündüklerini yapmaya kalkma"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Toroğlu, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili "Geçenlerde 18'ine yeni bastı. Sakın o düşündüklerini yapmaya kalkma. Cin olmadan şeytan olma derim ben. Havada karar verdi, atlasam mı, atlamasam mı diye. Sakatlanırsın. O işi yapma, kötü gözüküyor. Jesus'un da kafasını karıştırırsın." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)