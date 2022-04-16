FENERBAHÇE GÖZTEPE CANLI İZLE | İşte Kanarya'nın muhtemel 11'i Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Fenerbahçe Göztepe CANLI İZLE | Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Kanarya maçı kazanıp UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarına katılmak istiyor. Göztepe ise 3 puanı alıp ligde kalmanın hesaplarını yapıyor. Sarı lacivertli takımın sahaya Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Ferdi, Zajc, Crespo, Mert Hakan, Pelkas, Rossi ve Serdar Dursun 11'i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 16 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Göztepe maçını CANLI izle...