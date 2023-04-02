Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçın muhtemel 11'leri! | FB BJK derbi izle

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler 7 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek ve lider Galatasaray'ın kazandığı haftada puan farkının açılmasını engellemek istiyor. Siyah-beyazlılar ise 3 maçlık galibiyet serisine bir yenisini ekleyerek rakibiyle puan farkını azaltma peşinde... Peki; F.Bahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? A Spor muhabirleri Ahmet Selim Kul, Furkan Yıldız ve Sercan Dikme iki takımdan son bilgileri aktardı. İşte o sözler...