Fenerbahçe 1-0 Kasımpaşa (MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe, kendi sahasında Kasımpaşa'yı 51'inci dakikada Mbwanna Samatta'nın kaydettiği golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Hodzic kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.



24'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş savunma arkasına sarktı ve pasını tekte Sinan Gümüş'e aktardı. Sinan Gümüş'ün vuruşunda savunma araya girdi ve top kornere çıktı.



29'uncu dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan içeri kestiği topa Thelin yükseldi, Harun Tekin son anda topa müdahalede bulundu.



40'ıncı dakikada Hodzic ceza sahasına girdi ve şutla pas karışımı bir vuruş yaptı, Thelin topa dokunmayı denedi ancak başarılı olamadı.



45'inci dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.



İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



46'ncı dakikada Hodzic'in pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Harun'un da müdahalesiyle üstten auta gitti.



51'inci dakikada Caner'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa iyi yükselen Samatta, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0.



60'ıncı dakikada içeriye gelen sert ortaya Thelin istediği vuruşu yapamadı ve kaleci Harun Tekin topu çeldi.



61'inci dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda Luckassen kafa vuruşunu yaptı, savunma topu kornere gönderdi.



87'nci dakikada savunmadan seken topu ceza sahası yayında önünde bulan Alan, sert bir vuruş çıkarttı ancak top kalenin yanından dışarı çıktı.



89'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Cisse, topu çektikten sonra vuruşunu yaptı, savunmaya çarpan top kornere gitti.



90'ıncı dakikada faul yaptıktan sonra yerde kalan Mert Hakan Yandaş, rakibine sinirlendikten sonra yaptığı hareketten dolayı direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.