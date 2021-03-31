Erol Kaynar'dan MHK'ya flaş sözler! "Beşiktaş büyük taştır!"

Son dakika spor haberi: MHK'nın Kasımpaşa - Beşiktaş maçına Halil Umut Meler'i atamasının ardından Beşiktaş İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar Futbol Meydanı programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaynar, "Süleyman Seba'nın bir sözü var. Beşiktaş'ı üzmesinler. Hakikaten Beşiktaş'ı üzmesinler. Biz saha içinde mücadele ediyoruz. Saha dışına çıkmadık. Ancak lig tarihinde görülmemiş bir şeyi Beşiktaş'a yaptılar. Camialarla inatlaşmayın! Beşiktaş büyük taştır!" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri