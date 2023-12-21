Erman Toroğlu'dan Rıza Çalımbay eleştirisi "Şikayet etmeyecektin ya da hiç konuşmayacaktın"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay'ı eleştirdi. Toroğlu, "Sen bunları bilerek geldin Rıza hoca. Sen dışarıdayken daha başka konuştun. 'Bu kadro daha iyi oynar, bu kadroyu ben daha iyi oynatırım' diyerek geldin. Gelir gelmez 2. maçtan şikayet etmeye başladı. Ya şikayet etmeyecektin ya da hiç konuşmayacaktın." ifadelerini kullandı.