Erman Toroğlu'dan flaş Livakovic sözleri! "Arkadaşları ayıp etti"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında oynanan Fenerbahçe - RAMS Başakşehir maçını yorumladı. Toroğlu, "Fenerbahçe kalecisi Livakovic antrenman bile yapamadı, arkadaşları ona ayıp etti. Ben İsmail Kartal'ın yerinde olsam Livakovic'i gece 12'de antrenmana çıkarırdım çünkü arkadaşları ona ayıp etti, ona iyi bir antrenman yaptıramadı." dedi. (FB spor haberi)