Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe yönetimine eleştiri! "Tek kelime konuşma hakları yok"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede sarı-lacivertli yönetimi eleştirdi. Toroğlu, "Bu maçtan sonra Fenerbahçe takımının yetkililerinin hakem hakkında tek kelime konuşma hakları yok. Zeminle ilgili konuşma hakları yok. Hava şartlarıyla ilgili konuşma hakları yok. Seyirciyle ilgili konuşmaya hakları yok. Geliyorum dedi şu olay." ifadelerini kullandı.