Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrası sert eleştiri! "İğrenç bir olay"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, VAR hakemi Hüseyin Göçek'i sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "VAR'da Hüseyin Göçek vardı. Fenerbahçe'de Hüseyin Göçek diye bir santrfor vardı, köşeye taktı bitirdi maçı. Kimse kusura bakmasın ama iğrenç bir olay. Bu işten Fenerbahçe zarar görecek." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...