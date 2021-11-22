Erman Toroğlu Trabzonspor - Gaziantep FK maçını yorumladı! Vitor Hugo kırmızı kart görmeli miydi?
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini pekiştirdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin 3. dakikasında Vitor Hugo ile Dicko arasındaki pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Topla alakası yok, arkadan müdahale var. Net bir şekilde kırmızı kart ve faul." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
A Spor yorumcularının pozisyon hakkındaki görüşleri:
Erman Toroğlu: Kırmızı kart
Reha Kapsal: Kırmızı kart
Mehmet Yılmaz: Kırmızı kart