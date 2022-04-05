Erman Toroğlu Cüneyt Çakır ile ilgili flaş gerçeği duyurdu! "İsviçre'den teklif..."

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında yaptığı açıklamada flaş gelişmeyi aktardı. Toroğlu, "İsviçre Hakem İşleri Müdürü, TFF'ye yazı yazıyor; 'Cüneyt Çakır'ı bize gönderin, biz size hakem gönderelim' diye. Ulan siz kimsiniz! Bundan sonra ne Tahkim Kurulu gidecek ne Disiplin Kurulu gidecek. İşte o yüzden Nihat Özdemir, Göksel Gümüşdağ ve başkalarıyla uğraşamadım diyor. Uilenberg, Türkiye'de yiyeceği parayı yedi zaten. Türkiye'de hakem sistemi diye bir şey yok. Orta oyunu oynanıyor hala farkında değilsiniz." dedi. İşte o sözler...