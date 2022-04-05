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Web Tv Video Erman Toroğlu Cüneyt Çakır ile ilgili flaş gerçeği duyurdu! "İsviçre'den teklif..."
Erman Toroğlu Cüneyt Çakır ile ilgili flaş gerçeği duyurdu!

Erman Toroğlu Cüneyt Çakır ile ilgili flaş gerçeği duyurdu! "İsviçre'den teklif..."

05.04.2022 | 16:21

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında yaptığı açıklamada flaş gelişmeyi aktardı. Toroğlu, "İsviçre Hakem İşleri Müdürü, TFF'ye yazı yazıyor; 'Cüneyt Çakır'ı bize gönderin, biz size hakem gönderelim' diye. Ulan siz kimsiniz! Bundan sonra ne Tahkim Kurulu gidecek ne Disiplin Kurulu gidecek. İşte o yüzden Nihat Özdemir, Göksel Gümüşdağ ve başkalarıyla uğraşamadım diyor. Uilenberg, Türkiye'de yiyeceği parayı yedi zaten. Türkiye'de hakem sistemi diye bir şey yok. Orta oyunu oynanıyor hala farkında değilsiniz." dedi. İşte o sözler...

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