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Web Tv Video Ergin Ataman A Milli Erkek Basketbol Takımı'mıza imzayı attı | İZLE
Ergin Ataman A Milli Erkek Basketbol Takımı'mıza imzayı attı | İZLE

Ergin Ataman A Milli Erkek Basketbol Takımı'mıza imzayı attı | İZLE

16.04.2022 | 11:45

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Ergin Ataman için imza töreni düzenlendi. Törende Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu "Kendisine güveniyoruz ve tam destek veriyoruz." ifadelerini kullanırken; Ataman ise "Süreci yakından takip eden, basketbolu çok seven, her türlü desteği veren ve milli takımımızın halkın gururu olmasını isteyen Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum." dedi. İşte açıklamaların tamamı...

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