Ergin Ataman A Milli Erkek Basketbol Takımı'mıza imzayı attı | İZLE

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Ergin Ataman için imza töreni düzenlendi. Törende Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu "Kendisine güveniyoruz ve tam destek veriyoruz." ifadelerini kullanırken; Ataman ise "Süreci yakından takip eden, basketbolu çok seven, her türlü desteği veren ve milli takımımızın halkın gururu olmasını isteyen Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum." dedi. İşte açıklamaların tamamı...