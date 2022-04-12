Brezilya futbolunda skandal görüntüler! Teknik direktör kadın hakeme kafa attı!

Yeşil sahalarda istenmeyen görüntülere bir yenisi daha eklendi. Brezilya'da oynanan Nova Venecia - Desportiva ES maçında meydana gelen olayda Desportiva Es teknik direktörü Rafael Soriano sinirlerine hakim olamadı. Müsabakanın hakemi Arthur Gomes Rabelo arasında geçen tartışmayı ayırmak isteyen kadın çizgi hakemi Marcielly Netto'ya kafa atan Rabelo'nun o görüntüleri izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. İşte haberin görüntüleri...