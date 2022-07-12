 SON DAKİKA
Web Tv Galatasaray Beşiktaş - Viktoria Plzen maçında gergin anlar! Valerien Ismael ve Serdar Saatçı...
Beşiktaş - Viktoria Plzen maçında gergin anlar! Valerien Ismael ve Serdar Saatçı...

Beşiktaş - Viktoria Plzen maçında gergin anlar! Valerien Ismael ve Serdar Saatçı...

12.07.2022 | 19:25

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezonun hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, dostluk maçında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadelede siyah beyazlı ekipte teknik direktör Valerien Ismael ve genç oyuncu Serdar Saatçı arasında gergin anlar yaşandı. Genç savunmacı oyundan alınmasının ardından kapıya tekme atarak tepki gösterdi. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında aktardı. İşte o sözler...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor