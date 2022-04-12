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Web Tv Video BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erol Kaynar'dan flaş Batshuayi yorumu!
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erol Kaynar'dan flaş Batshuayi yorumu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erol Kaynar'dan flaş Batshuayi yorumu!

12.04.2022 | 20:01

Beşiktaş spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kaçırdığı gollerle eleştirilen Michy Batshuayi son maçlarda gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başladı. Belçikalı golcü ligin 32. haftasında oynanan Alanyaspor maçında ağları 2 kez sarsmıştı. A Spor yorumcusu Erol Kaynar, yıldız isim hakkında konuştu. Kaynar, "Batshuayi tipinde skorer bulmak kolay değil. İyi faydalanmak lazım. Ben olsam yönetim içerisinde onu tutardım. Böyle oyuncu bulamazsınız." dedi.

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