BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 33. hafta mücadeleleri ile sürdü. 33. hafta mücadelesinde Giresunspor Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 0-0 berabere tamamlandı. Siyah beyazlı ekip maçın ikinci yarısında Teixeira'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, penaltı pozisyonunu yorumladı. Toroğlu, "Sabaha kadar sürse penaltı bulunmaz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)