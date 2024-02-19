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Web Tv Video BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Erman Toroğlu o isme dikkat çekti! Yeni transfere övgü dolu sözler
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Erman Toroğlu o isme dikkat çekti! Yeni transfere övgü dolu sözler

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Erman Toroğlu o isme dikkat çekti! Yeni transfere övgü dolu sözler

19.02.2024 | 23:15

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın Arnavut 10 numarası için övgü dolu sözler kullandı. Toroğlu, "Ernest Muçi, faydalı olacak. Çok kısa mesafeden topa kalçadan vuruyor, defanslar ve kaleciler için tehlikeli. Ceza alanı içinde yakalayınca iyi vuruyor. Orta sahadan çıkarken rakip için tehlikeli bir adam." ifadelerini kullandı.

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