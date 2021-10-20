BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bilinmeyen gerçeği duyurdu! N'Sakala'ya sözleşme şoku!

Spor haberi... Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada taraftarlar tarafından ıslıklanan N'Sakala için A Spor muhabiri Sercan Dikme'den flaş bir iddia geldi. Dikma yaptığı açıklamada "Bana göre Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'ta bu saatten sonra daha fazla süre alamayacak. Sözleşmesinde yer alan 25 maçlık madde devreye girmeyecek ve sezon sonu yollar ayrılacak." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... (BJK spor haberleri)