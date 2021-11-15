BEŞİKTAŞ HABERİ: Cenk Tosun transferinde son durum ne? (BJK spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Batshuayi'yi yedekleyecek bir isim arayan siyah beyazlılar, Cenk Tosun'u gündemine aldı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, en doğru ismin Cenk Tosun olduğunu söylerken, "Batshuayi'yi yedekleyecek en doğru tercih Cenk Tosun. Uzun bir sakatlık döneminden çıktı ama Everton'da 2 maçtır kadroya alınıyor ve az olsa da süre alabilir. Yabancı kontenjanı konusunda da sorun yaratmayacak." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)