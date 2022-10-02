BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Beşiktaş - Fenerbahçe öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi Kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
Beşiktaş - Fenerbahçe CANLI İZLE | Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında zorlu derbide karşılaşacak. Valerien Ismael ve Jorge Jesus'un taktik savaşı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını CANLI izle...