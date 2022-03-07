Beşiktaş Başakşehir maçı CANLI İZLE | Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş Başakşehir CANLI İZLE | Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'in 28. haftasında kritik bir maça çıkacak. İki takım da zorlu müsabakadan galip gelip Avrupa Kupaları'na katılmak istiyorlar. Beşiktaş - Başakşehir maçı 7 Mart Pazartesi günü 20:00'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. İşte Beşiktaş ve Başakşehir'in ilk 11'leri. Beşiktaş Başakşehir maçını CANLI izle...