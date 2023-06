Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, kupa finalinin ardından takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Portekizli teknik adam, öğrencisi Arda Güler'le vedalaştı. Bu esnada hocasına İngilizce "Where you go?" (Nereye gidiyorsun?) diyen genç yıldızın bu anları sosyal medyada gündem oldu. (FB spor haberleri)