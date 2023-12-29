Ali Koç ve Dursun Özbek otelden ayrıldı! İşte o anlar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa final maçı iptal edildi. Uzun süren toplantının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, otelden ayrıldılar. İşte o anlar...

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa final maçı iptal edildi. Uzun süren toplantı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, otelden böyle ayrıldılar.

Çıkış sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Yazılı açıklamayı yaptık." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, "Gerekli açıklama yapıldı, dönüyoruz." dedi.