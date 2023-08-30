Alfredo Morelos, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Aspor'un haberine göre, Michy Batshuayi 6 milyon euro bedelle Nottingham Forest'e transfer olurken sarı lacivertliler golcü oyuncunun yerini Alfredo Morelos ile dolduracak.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile anlaşma sağladı. Morelos, sağlık testlerinden geçmek ve son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.



Morelos, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent ile birlikte Rangers'ta forma giymişti.



İskoç ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi.