Es Es zora soktu

TFF 3'üncü Lig Play- Off 2'nci Tur ilk maçında evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya gelen Ayvalıkgücü Belediyespor müsabakayı 2-0 kazanarak rövanş öncesi avantajı yakaladı. Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, ev sahibi Ayvalıkgücü dakikalar 68'i gösterdiğinde penaltıdan Ufuk'un golüyle öne geçti.

Ev sahibi takım 80'inci dakikada Baha ile skoru 2-0 yaptı. Eskişehirspor kalan dakikalarda ataklarını sıklaştırsa da sonucu değiştirmedi, Ayvalıkgücü Belediyespor sahadan 2-0 galip ayrıldı. Eskişehir'de Recep 90+4'de kırmızı kart gördü. Müsabakanın rövanşı, 8 Mayıs Cuma günü Eskişehir'de oynanacak.