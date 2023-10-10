Tokatspor'a sponsor desteği

TFF 3. Lig TFF 3.Lig ekibi Tokatspor, Bitexen'le anlaştı. Anlaşmaya göre; Bitexen, Tokatspor'un göğüs forma sponsoru olacak ve kulüp için token arzı gerçekleştirecek. Bitexen Genel Müdür Yardımcısı Ozan Erdoğ, "Hayırlı olmasını diliyorum. İşbirliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.
TFF 3. Lig TFF 3.Lig ekibi Tokatspor, Bitexen'le anlaştı. Anlaşmaya göre; Bitexen, Tokatspor'un göğüs forma sponsoru olacak ve kulüp için token arzı gerçekleştirecek. Bitexen Genel Müdür Yardımcısı Ozan Erdoğ, "Hayırlı olmasını diliyorum. İşbirliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.