Mersin geri sayımda

3. Lig'de bugün oynanacak maçlarda üst lige çıkan ekipler belli olabilir. Yeni Mersin İdmanyurdu haftayı galibiyetle tamamlaması halinde Belediye Kütahyaspor'un puan kaybında 2. Lig'e yükselecek. 2. Grup'ta lider Iğdır FK, Karaman'ı yenerek rakiplerinin kaybını bekleyecek. 68 Aksaray'ın lider olduğu 3. Grup'ta ise takipçisi Kepez haftayı hükmen galibiyetle kapatacak. Şampiyonluk son maçlara kalacak.
3. Lig'de bugün oynanacak maçlarda üst lige çıkan ekipler belli olabilir. Yeni Mersin İdmanyurdu haftayı galibiyetle tamamlaması halinde Belediye Kütahyaspor'un puan kaybında 2. Lig'e yükselecek. 2. Grup'ta lider Iğdır FK, Karaman'ı yenerek rakiplerinin kaybını bekleyecek. 68 Aksaray'ın lider olduğu 3. Grup'ta ise takipçisi Kepez haftayı hükmen galibiyetle kapatacak. Şampiyonluk son maçlara kalacak.