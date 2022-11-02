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Karşıyaka Yomraspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

İzmir ekibi Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta iç sahadaki 1954 Kelkit Belediyespor mağlubiyetiyle zirve hedefinin uzağında kalmıştı. Kaf-Kaf, Yomraspor maçıyla beraber çıkşa geçmek istiyor.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 12:58
Karşıyaka Yomraspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta iç sahadaki 1954 Kelkit Belediyespor mağlubiyetiyle zirve hedefinin uzağında kalan Karşıyaka, bu hafta Yomraspor deplasmanını yeniden çıkışa geçmek için fırsat olarak görüyor.

Grubun en zayıf takımı olarak göze çarpan Yomra, 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle dibe demir attı.

Karadeniz temsilcisi geçen hafta genç oyunculardan kurulu Eskişehirspor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Rakibini deplasmanda yenerek yeniden çıkış yakalayıp taraftarının gönlünü almak isteyen Karşıyaka'da geçen hafta direkt kırmızı kart gören kaleci Yusuf, bu mücadelede forma giyemeyecek.

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