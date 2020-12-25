Buca zirveye kondu

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta Bucaspor 1928, deplasmanda Antalya Kemer'i 4-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
TFF 3. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 22:44Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50
MİSLİ.COM3. Lig 1. Grup'ta Bucaspor 1928, deplasmanda Antalya Kemer'i 4-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. 49'da Tunç, takımını öne geçirdi: 1-0. 61'de Bucaspor adına penaltı vuruşunu Berke, farkı ikiye çıkartırken; 70'te attığı golle duble yaptı: 3-0. 81'de Burak, sert şutunda mücadelenin skorunu belirledi: 4-0. Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkartan sarı-lacivertliler, 35 puana yükseldi. Diyarbekirspor'un kaybetmesiyle zirveye çıkan Bucaspor, ikinci yarının ilk maçında Ofspor'a konuk olacak.