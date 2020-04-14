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14 Nisan 2020, Salı
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‘Ligde kalırız’

‘Ligde kalırız’

3. Lig 3. Grup ekibi , ligde kalacağına inanıyor.

3. Lig 3. Grup ekibi , ligde kalacağına inanıyor. Takımın teknik patronu Alaattin Gülerce, "Bu koronavirüs süreci düzelsin de diğer şeyler bir şekilde halledilir. Biz lig başlasa da noktalansa da ligde kalacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. temsilcisi 30 puanla 15. sırada yer alıyor.
  1. 14.4.2020
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