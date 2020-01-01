Soma’dan takviye
3. Lig ekibi Somaspor, Sivas Belediye'den ayrılan 30 yaşındaki sağ kanat Mustafa Aydoğdu ve 1922 Konya'dan 26 yaşındaki orta saha Nurettin Çağlar'ı aldı. Soma, Cafercan Aksu ve Melih'i de kapmıştı.
3. Lig ekibi Somaspor, Sivas Belediye'den ayrılan 30 yaşındaki sağ kanat Mustafa Aydoğdu ve 1922 Konya'dan 26 yaşındaki orta saha Nurettin Çağlar'ı aldı. Soma, Cafercan Aksu ve Melih'i de kapmıştı.
- 1.1.2020
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