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01 Ocak 2020, Çarşamba
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Soma’dan takviye

Soma’dan takviye

3. Lig ekibi , Sivas Belediye'den ayrılan 30 yaşındaki sağ kanat Mustafa Aydoğdu ve 1922 Konya'dan 26 yaşındaki orta saha Nurettin Çağlar'ı aldı. Soma, Cafercan Aksu ve Melih'i de kapmıştı.

3. Lig ekibi , Sivas Belediye'den ayrılan 30 yaşındaki sağ kanat Mustafa Aydoğdu ve 1922 Konya'dan 26 yaşındaki orta saha Nurettin Çağlar'ı aldı. Soma, Cafercan Aksu ve Melih'i de kapmıştı.
  1. 1.1.2020
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