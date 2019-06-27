Turgutluspor Cüneyt Biçer’le imzaladı

Kırmızı siyahlıların yeni çalıştırıcısı Biçer, yılın sonunda mutlu olmayı amaçladıklarını ve Turgutlu halkına özlediği bir takım yaratmak istediklerini kaydetti.

Irlamaz Tesisleri'ndeki kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Turgutluspor yönetim kurulu da hazır bulundu. Sözleşmeyi imzalayan teknik direktör Cüneyt Biçer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Biçer yaptığı açıklamada, "Öncelikle her iki tarafa da hayırlı olsun. Hem Turgutluspor hem bizler adına iyi bir başlangıç. Samimi duygularla başlanılan bir ortam. Ligin içerisine varıncaya kadar hazırlıklarla geçecek süreçte Turgutluspor'un bulunduğu noktadan daha iyi yerlere nasıl getireceğimiz konusunda hep beraber bir çaba içerisinde olacağız. İsteğimiz, hedefimiz herkesin Turgutluspor'un gerçek yerine varması için gönülden destek vermesi. Gönülden verilen desteğin yanı sıra herkesin çalışmasını istiyoruz. Sadece destekle bir yere gelineceğini düşünmüyorum. İşimizin esas yönü, bizim adımıza sermaye kısmı, çalışmak. Böyle bir ekibiz. Hep böyle, çalışarak bir yerlere geldik. İnşallah Turgutlu'da da hedefimizi koyarak adım adım başarıya ulaşırız. Önümüzdeki süreç belirli noktalarla Turgutluspor'a artı olarak dönecektir. İyi bir yönetim. Amacımız, bu yönetimle birlikte, bu hedeflerle yılın sonunda mutlu olmak. İnşallah halkımıza, şehre özlediği güzel bir takım yaratabiliriz." dedi.

Biçer'in yardımcılıklarını Nadir Arıkan, Muammer Girgin, Birand Yaytaş ve kaleci antrenörü olarak da Cem Yılmaz yapacak.