Diyarbekirspor’da galibiyet moralleri düzeltti
TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor’da Payasspor karşısında elde edilen 3 puanın sevinci yaşanıyor.
TFF 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da Payasspor karşısında elde edilen 3 puanın sevinci yaşanıyor.
Diyarbekirspor teknik direktörü İskender Eroğlu, Payasspor karşısında önemli bir galibiyete imza attıklarını belirtti. Eroğlu, "Diyarbekirspor'da yeni göreve başladığım için takımı tanıma evresindeyiz. Hafta sonunda iyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettik. İlk yarıda oynanan futboldan memnun değilim. Ama ikinci yarıda toparlandık ve oynanan oyundan memnun kaldım. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Diyarbekirspor'a yakışan oyun tarzıydı. Bundan sonra ki müsabakalardan futbolcularımızdan aynı performansı bekliyorum" dedi.
Diyarbekirspor taraftarlarına övgüler yağdıran Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"90 dakika ayakta desteklerini esirgemeyen rakibe bile saygı duyan bir taraftar topluluğumuz var. Bundan etkilenmemekte elde değil. Bizi destekleyen 7'den 70'e herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu hafta oynayacağımız Bucaspor maçına değinirsek karşımızda genç dinamik ve koşan bir takım var. Rakibi iyi analiz edip 3 puanla dönmek istiyoruz."
- 1.10.2018 14:36
-
Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
-
Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
-
Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
Diyarbekirspor’da galibiyet moralleri düzeltti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.