Diyarbekirspor’da galibiyet moralleri düzeltti – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Diyarbekirspor’da galibiyet moralleri düzeltti

    Diyarbekirspor’da galibiyet moralleri düzeltti

    3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor’da Payasspor karşısında elde edilen 3 puanın sevinci yaşanıyor.

    3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da Payasspor karşısında elde edilen 3 puanın sevinci yaşanıyor.

    Diyarbekirspor teknik direktörü İskender Eroğlu, Payasspor karşısında önemli bir galibiyete imza attıklarını belirtti. Eroğlu, "Diyarbekirspor'da yeni göreve başladığım için takımı tanıma evresindeyiz. Hafta sonunda iyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettik. İlk yarıda oynanan futboldan memnun değilim. Ama ikinci yarıda toparlandık ve oynanan oyundan memnun kaldım. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Diyarbekirspor'a yakışan oyun tarzıydı. Bundan sonra ki müsabakalardan futbolcularımızdan aynı performansı bekliyorum" dedi.

    Diyarbekirspor taraftarlarına övgüler yağdıran Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
    "90 dakika ayakta desteklerini esirgemeyen rakibe bile saygı duyan bir taraftar topluluğumuz var. Bundan etkilenmemekte elde değil. Bizi destekleyen 7'den 70'e herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu hafta oynayacağımız maçına değinirsek karşımızda genç dinamik ve koşan bir takım var. Rakibi iyi analiz edip 3 puanla dönmek istiyoruz."

    1. 1.10.2018 14:36
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